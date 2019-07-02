Официально! Названы первые 4 объекта госсобственности, приватизацию которых расследует специальная комиссия

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“Tutun CTC”, Международный аэропорт Кишинева, “Air Moldova” и “Автовокзалы и станции” – первые четыре предприятия, сделки о приватизации или концессии которых предстоит расследовать специально созданной в этих целях в парламенте комиссии. Об этом заявил член комиссии, председатель фракции ПСРМ в законодательном органе страны Влад Батрынча.

Напомним, что специальная следственная комиссия была создана в парламенте для расследования сомнительных случаев приватизации и концессии, имевших место за последние 6 лет. Сегодня состоялось ее второе заседание.

Комиссия представит отчет с выводами в течение 120 дней с начала ее деятельности.