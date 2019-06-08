Официальная реакция: Вследствие принятых сегодня парламентом решений ЕС призывает к спокойствию и диалогу в Молдове

Официальная реакция: Вследствие принятых сегодня парламентом решений ЕС призывает к спокойствию и диалогу в Молдове

Опубликовано заявление Европейской службы внешних связей о политической ситуации в Республике Молдова. 

Публикуем ниже текст без сокращений:

Парламент Республики Молдова собрался сегодня, чтобы принять решение о формировании правящей коалиции.

В соответствии с решениями, принятыми парламентом, и в свете происходящих событий Европейский союз призывает к спокойствию и сдержанности. Избранные демократическим путем представители должны найти путь для Республики Молдова путем диалога. 

Европейский союз ожидает, что Республика Молдова, ассоциированная с ЕС страна, будет уважать верховенство закона и гарантировать демократию в соответствии с основными принципами нашего Соглашения об ассоциации.

Европейский союз вновь подтверждает свое обязательство сотрудничать с Республикой Молдова в интенсивном процессе реформ в стране, в частности, в том, что касается борьбы с коррупцией, обеспечения независимости судебных органов и деполитизации государственных институтов.

Партнерство Европейского союза с Республикой Молдова направлено на предоставление ощутимых выгод гражданам Молдовы. В этом духе Европейский союз готов и впредь поддерживать реформы, которые лежат в основе нашего Соглашения об ассоциации.

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