Офицеры Службы госохраны были награждены дипломами парламента за высокий профессионализм и верность долгу

Офицеры Службы госохраны были награждены дипломами парламента за высокий профессионализм и верность долгу

По случаю Дня независимости Республики Молдова группа офицеров Службы государственной охраны была награждена дипломами парламента. Их вручил генеральный секретарь законодательного органа Адриан Албу.

В ходе торжественной церемонии Албу зачитал послание председателя парламента Зинаиды Гречаный, адресованное офицерам.

– Благодарю вас за преданность и ваш вклад в укрепление нашего государства. Служба государственной охраны на протяжении многих лет демонстрировала высокий профессионализм, дисциплину и ответственность, выполняя свою миссию. В этот важный для Республики Молдова день хочу выразить признательность всем офицерам, которые служат Родине. Спасибо за ваши профессионализм и мужество. Гордитесь тем, что вы делаете для своего народа и для страны, – говорилось в послании. 

Дипломы были вручены офицерам за особые заслуги на занимаемых должностях, проявленный высокий профессионализм, образцовую дисциплину и верность долгу.

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