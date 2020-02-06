Офицеры СИБ обнаружили источники радиации с истёкшим сроком эксплуатации (ФОТО)

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Офицеры Антитеррористического центр Службы информационной безопасности вместе с представителями Национального агентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности идентифицировал новую партию радиоактивных источников с истёкшим сроком эксплуатации, которые хранились с нарушением норм, а также большое количество ядовитых химических отходов.

По данным пресс-службы СИБ, было идентифицировано около 80 радиоактивных источников с истёкшим сроком эксплуатации, которые хранились с нарушением норм. Эти источники превышали естественный радиационный фон и подвергали население опасности. Некоторые из них были найдены в строительном мусоре. Кроме этого, более 30 источников радиации было найдено в летательных аппаратах у физических и юридических лиц, а также среди предметов домашнего обихода, промышленных приборов и оборудования.

Напомним, что в 2019 году сотрудники СИБ осуществили ряд мероприятий по обнаружению ядерных и радиоактивных материалов, в рамках которых было найдено внушительное количество радиоактивных источников (более 300), в том числе на территории муниципия Кишинёв.

Сотрудники СИБ регулярно проводят мероприятия по выявлению радиоактивных и токсичных источников, которые могут нанести серьёзный ущерб национальной безопасности, населению и окружающей среде.