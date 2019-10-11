Офицеры НАЦ задержали замдиректора Центра догоспитальной скорой медпомощи

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Заместитель директора Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи был задержан после того, как сегодня утром, 11 октября, сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного центра провели ряд обысков в рамках уголовного дела, связанного с закупкой машин скорой помощи.

В частности, Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) и прокуроры по борьбе с коррупцией расследуют, как были организованы тендеры на покупку машин скорой помощи, а также предполагаемое содействие некоторым экономическим агентам. Согласно материалам дела, должностные лица Центра догоспитальной помощи отдали приоритет экономическому агенту, несмотря на то, что он не участвовал в тендере, а после подписания контракта не выполнил свои обязательства в полном объеме.

Кроме этого, следователи изучают сопричастность нынешнего директора Центра догоспитальной помощи и одного из его заместителей в возврате выигравшему экономическому агенту более двух миллионов леев. Эти деньги представляли собой штрафы, наложенные на компанию за многочисленные нарушения в процессе выполнения договора, но не оставшиеся на счетах, так как по указанию были возвращены. Следователи считают эту сумму ущербом, нанесённым государству в результате закупки машин скорой помощи, передаёт moldpres.md.

Задержание было проведено после того, как в последние дни чиновники и представители ряда экономических агентов были заслушаны по делу, открытому по факту злоупотребления служебным положением, совершенного должностными лицами Центра догоспитальной скорой медпомощи. Лица были вызваны для дачи показаний относительно предполагаемых незаконных действий, допущенных в ходе организации государственных закупок по приобретению 69 машин скорой помощи.