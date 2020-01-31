Офицеры НАЦ задержали сотрудника Инспектората по защите окружающей среды в Кагуле

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Начальник одного из управлений Инспектората по защите окружающей среды в Кагуле был задержан офицерами Национального антикоррупционного центра по подозрению в неправомерном использовании служебного автомобиля, израсходовании топлива, принадлежащего госучреждению, а также в фальсификации документов. У подозреваемого был сообщник – администратор сети АЗС в Кагуле.

Согласно материалам дела, в течение 2019 года глава управления незаконно израсходовал 1 000 литров бензина. В отчётах он написал, что топливо было использовано в служебных целях. По факту госслужащий вместе с администратором АЗС израсходовали топливо в личных целях и подделали дорожные карты, внеся неверные маршруты, чтобы как-то обосновать использование бензина.

В результате изучения документов было установлено, что подозреваемый включал в отчёты даже те дни, когда официально находился в отпуске или на больничном. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением и фальсификации документов.

Подозреваемый был задержан на 72 часа. Администратор АЗС также был сопровождён в офис НАЦ для дачи показаний. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит штраф в размере от 350 до 2 350 условных единиц или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет, в обоих случаях с лишением занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью на срок от 5 до 10 лет.