Офицеры НАЦ задержали начальника одного из отделов Института неврологии и нейрохирургии за взятку (ФОТО)

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Начальник одного из отделов столичного Института неврологии и нейрохирургии был задержан офицерами Национального антикоррупционного центра и прокурорами по делу о пассивной коррупции.

По данным пресс-службы НАЦ, осведомитель сообщил, что начальник отдела нейрохирургии Института неврологии и нейрохирургии вымогал у него 15 000 леев, чтобы провести операцию его матери и не создавать проблем при её выписке. Кроме этого, он пообещал за деньги создать благоприятные условия для третьего хирургического вмешательства, которое должно быть проведено через 4-6 месяцев.

В результате предпринятых мер врач был задержан с поличным после того, как получил вымогаемые 15 000 леев. Подозреваемый помещён под арест на 72 часа. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.