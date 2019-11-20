Офицеры НАЦ задержали главу Центра судебной экспертизы: в госучреждении проводятся обыски

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Офицеры Национального антикоррупционного центра проводят в эти минуты обыски в здании Национального центра судебной экспертизы.

В рамках операции был задержан глава этого госучреждения, передаёт publika.md. Все подробности дела будут известны позже.

Напомним, что несколько дней назад десять сотрудников Национального центра судебной экспертизы были задержаны офицерами Национального антикоррупционного центра и прокурорами. Подозреваемые, используя своё служебное положение, незаконно предоставляли услуги судебной экспертизы, за что получали денежные средства. В рамках уголовного расследования было установлено, что только с июля по сентябрь текущего года судмедэксперты незаконно получили 327 000 леев.

В связи с этим было возбуждено два уголовных дела: по факту пассивной коррупции и мошенничества. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 000 леев с лишением права занимать определённые должности на срок до 15 лет.