Офицеры НАЦ задержали главного инженера «Яловень-газ» за взятку в 40 тысяч леев

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Главный инженер «Яловень-газ» был задержан прокурорами и офицерами НАЦ по подозрению в получении взятки. Он взял 40 000 леев у мужчины, который должен был быть оштрафован за утечку газа.

По словам осведомителя, во время строительных работ, которые проводились 29 января в селе Микэуць, была задета газовая труба. Об этом случае были осведомлены представители «Яловень-газ». Компания устранила дефект за свой счёт. Главный инженер фирмы вызвал осведомителя и потребовал оплатить материальный ущерб в размере 116 000 леев, не предъявив при этом официальные данные о затратах. Предложил он и другой “выход” – заплатить в кассу предприятия 33 000 леев, а ему лично – 40 000 леев в качестве вознаграждения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Главный инженер был пойман с поличным и помещён под арест на 72 часа. Если его вина будет доказана, ему грозит штраф в размере от 2 350 до 4 350 условных единиц или лишение свободы на срок от 2 до 7 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определённые должности и выполнять определённую деятельность на срок от 5 до 7 лет.