Офицеры НАЦ задержали директора рынка на Телецентре по делу о коррупции

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Сотрудники Национального антикоррупционного центра задержали директора одного из рынков района Телецентр по подозрению в извлечении выгоды из влияния. По словам осведомителя, подозреваемый потребовал у него 8 000 леев за то, чтобы впоследствии трудоустроить его в качестве лесничего в охотничье и лесохозяйственное предприятие Страшен.

Согласно материалам дела, осведомитель отправился к примару села Каприяна Страшенского района с просьбой трудоустроить его в качестве лесничего в охотничье и лесохозяйственное предприятие Страшен. Бывший примар, в свою очередь, согласился помочь ему, но через приятеля, который тесно связан с чиновниками агентства «Moldsilva».

После встречи с посредником осведомитель передал ему 8 000 леев для того, чтобы оказать влияние на сотрудников агентства «Moldsilva». Однако вопрос трудоустройства остался открытым, в связи с чем потерпевший обратился в НАЦ.

По факту извлечения выгоды из влияния возбуждено уголовное дело. Директор рынка, который был тем самым посредником, задержан на 72 часа. Согласно действующему законодательству, ему грозит штраф в размере от 3 000 до 4 000 условных единиц или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.