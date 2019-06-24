Офицеры НАЦ за неделю арестовали имущество почти на на 3 миллиона леев

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Агентство по возмещению имущества, добытого преступным путём, наложило арест на ценности, общая стоимость которых составляет 2 700 000 леев. Такие данные были опубликованы в еженедельном отчёте Национального антикоррупционного центра.

Согласно представленной информации, всего в канцелярии НАЦ на данный момент насчитывается 977 материалов, 28 из которых – петиции. За неделю на антикоррупционную линию поступило 60 сообщений, 5 из которых находятся в компетенции НАЦ.

За отчётный период было проведено 5 оперативных анализов и 1 стратегический. В настоящее время 14 человек находятся в пенитенциарных учреждениях. Также было выдано 162 справки о неподкупности.