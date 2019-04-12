Офицеры НАЦ поймали сообщника полицейских, задержанных недавно по факту коррупции

Офицеры НАЦ поймали сообщника полицейских, задержанных недавно по факту коррупции

Офицеры Национального антикоррупционного центра северного региона задержали сотрудника Инспектората полиции Флорешт по подозрению в соучастии в деле об извлечении выгоды из влияния, в рамках которого несколько дней назад были помещены под арест двое его коллег.

Напомним, что вчера, 11 апреля, НАЦ сообщил о задержании двух сотрудников Инспекторатов полиции Рышкан и Флорешт. Их подозревают в извлечении выгоды из влияния. Предполагается, что полицейские потребовали 2 500 евро для того, чтобы смягчить подсудимому уголовное наказание.

По данным осведомителя, подозреваемые утверждали, что смогут повлиять на прокурора, рассматривавшего уголовное дело, заменить предварительное наказание в виде ареста, наложенное на обвиняемого по делу о незаконном обороте наркотиков с целью отчуждения, на более мягкое, не связанное с лишением свободы.

В результате уголовного преследования трое полицейских были задержаны на 72 часа. Если они будут признаны виновными в извлечении выгоды из влияния, им грозит до 6 лет лишения свободы или штраф в размере до 10 000 условных единиц.

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