Офицеры НАЦ поймали сообщника полицейских, задержанных недавно по факту коррупции

0

Офицеры Национального антикоррупционного центра северного региона задержали сотрудника Инспектората полиции Флорешт по подозрению в соучастии в деле об извлечении выгоды из влияния, в рамках которого несколько дней назад были помещены под арест двое его коллег.

Напомним, что вчера, 11 апреля, НАЦ сообщил о задержании двух сотрудников Инспекторатов полиции Рышкан и Флорешт. Их подозревают в извлечении выгоды из влияния. Предполагается, что полицейские потребовали 2 500 евро для того, чтобы смягчить подсудимому уголовное наказание.

По данным осведомителя, подозреваемые утверждали, что смогут повлиять на прокурора, рассматривавшего уголовное дело, заменить предварительное наказание в виде ареста, наложенное на обвиняемого по делу о незаконном обороте наркотиков с целью отчуждения, на более мягкое, не связанное с лишением свободы.

В результате уголовного преследования трое полицейских были задержаны на 72 часа. Если они будут признаны виновными в извлечении выгоды из влияния, им грозит до 6 лет лишения свободы или штраф в размере до 10 000 условных единиц.