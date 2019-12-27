Офицеры Бюро по миграции и беженцам задержали иностранцев, незаконно работавших в Бельцах (ФОТО)

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На этой неделе офицеры Бюро по миграции и беженцам организовали мероприятия по предотвращению и борьбе с незаконным нахождением и незаконной деятельностью иностранцев в северных регионах страны.

Таким образом, в муниципии Бельцы были обнаружены пятеро граждан из стран ЕС, которые работали в отсутствии разрешающих документов. Они занимались приготовлением и продажей морепродуктов, сообщает пресс-служба Бюро по миграции и беженцам.

На основании полученных данных на иностранцев были наложены штрафные санкции на общую сумму 15 000 леев. Их обязали покинуть территорию страны в течение 5 дней. Кроме этого, они получили запрет на въезд на территорию РМ сроком на 3 года.

В связи с этим Бюро по миграции и беженцам призвал жителей Молдовы сообщать о незаконных действиях иностранцев или против иностранцев по телефонам: северный регион – 0231-61996, 079224800; центральный регион – 022274018, 078900818; южный регион – 029947215, 078740962.