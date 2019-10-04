Оффшорные фирмы больше не смогут приватизировать компании в Молдове

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Законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, так называемый «Закон о деофшоризации», был принят сегодня, 4 октября, в первом чтении законодательным органом.

Проект предусматривает изменения, касающиеся определения следующих понятий: участник приватизации, оферент в области государственно-частного партнерства, экономический оператор, участник процедуры госзакупки, а также концессия работ и концессия услуг.

По словам авторов документа, новые правила направлены на установление ограничений на участие в процедурах приватизации, государственно-частном партнерстве, государственных закупках и концессиях для ряда категорий юридических лиц. К ним относятся: юридические лица, учрежденные субъектами юрисдикций, которые не соответствуют международным стандартам прозрачности, юридические лица, в составе которых фигурируют, прямо или косвенно, одно или несколько зарегистрированных лиц или с резиденцией в оффшоре.

Чтобы стать законом, проект должен быть принят в окончательном чтении. Далее правительство должно утвердить методологию установления юрисдикций, не внедряющих международные стандарты прозрачности, и утвердить их списки, пишет moldpres.md.