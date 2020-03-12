Одобрен закон об отмене сокращения срока заключённым из-за условий содержания

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Депутаты проголосовали сегодня за приостановление возможности сокращения срока отбывания наказания осуждённым из-за условий содержания.



Как пишет moldpres.md, новые положения не относятся к жалобам, поданным до даты вступления в силу настоящего закона. В то же время, правительство до 1 сентября текущего года представит в парламент законопроект о совершенствовании компенсационного механизма.

По данным Национальной администрации пенитенциарных учреждений, до 10 февраля было зарегистрировано 5 372 жалобы от заключённых на плохие условия содержания в пенитенциарных учреждениях страны.