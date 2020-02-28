Односталко: Здоровье – не бизнес! Фармацевтическая мафия должна быть разрушена (ВИДЕО)

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Все граждане нашей страны являются свидетелями того, что, несмотря на то, что в Молдове немало аптечных пунктов, цены на лекарства не снижаются. Часто в аптеках пропадают жизненно важные медикаменты, и граждане вынуждены ездить за ними в Приднестровье или даже в соседние страны. Кроме того, там препараты еще и дешевле и лучше. Почему так происходит рассказал депутат ПСРМ Владимир Односталко.

– Почему у наших соседей могут быть медикаменты лучше и дешевле, а у нас такого не может быть? Ответ прост: за десятки лет на нашем фармрынке сложилась монополия. Приходят и уходят правительства, а ничего не меняется, никто не решает кардинально вопрос. Сегодня мы взялись за демонополизацию этого беспредела. Так больше не может продолжаться. Еще 5 лет назад у нас было зарегистрировано более 5000 наименований медикаментов, а сегодня их чуть более 3000. Куда они делись? Значит, кому-то выгодно принимать решения о том, как будут лечиться наши граждане. Кому-то выгодно принимать решения за нас, граждан РМ, чем мы будем лечиться. Эту практику нужно прекращать, монополий быть не должно. Мы все говорим о так называемой фармацевтической мафии. А кто осмелился сделать хотя бы один шаг, чтобы разрушить ее? Никто, боятся, – заявил он.

Односталко рассказал, что сразу после регистрации законопроекта на эту тему на него попытались выйти через знакомых многие представители сетей и мягко намекали на отзыв инициативы.

– А почему так происходит? Потому что сидят в зоне комфорта, зарабатывают деньги на здоровье. Но здоровье – это не бизнес. Хватит, всех денег не заработаешь, господа. Нужно и о людях думать, – заявил он.