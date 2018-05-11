Односталко высмеял позорные “знания” самохвала Филипа

Депутат Партии социалистов поймал главу кабмина на очередной лжи.

– Только что в парламенте, отчитываясь, премьер-самохвал Филип громко заявил, что он горд тем, что сейчас средняя пенсия по стране выше прожиточного минимума. Напомню, что средняя пенсия на уровне чуть более 1500 леев, а прожиточный минимум – 1866 леев. Вот, что значит, когда правительство сидит в комфортных кабинетах и ездит на отчет в Брюссель и Вашингтон. Нет слов, – отметил Владимир Односталко на своей странице в соцсети.