Односталко высмеял позорные “знания” самохвала Филипа

Односталко высмеял позорные “знания” самохвала Филипа

Депутат Партии социалистов поймал главу кабмина на очередной лжи. 

– Только что в парламенте, отчитываясь, премьер-самохвал Филип громко заявил, что он горд тем, что сейчас средняя пенсия по стране выше прожиточного минимума. Напомню, что средняя пенсия на уровне чуть более 1500 леев, а прожиточный минимум – 1866 леев. Вот, что значит, когда правительство сидит в комфортных кабинетах и ездит на отчет в Брюссель и Вашингтон. Нет слов, – отметил Владимир Односталко на своей странице в соцсети. 

Ранее наглую ложь Павла Филипа в парламенте разоблачил и Влад Батрынча.

 

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