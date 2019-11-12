Односталко поставил на место Санду: Я не знаю, кто вам сказал, что это ваши инициативы, вас ввели в заблуждение (ВИДЕО)

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Большинство так называемых социальных инициатив, которые присвоила себе Майя Санду и ее кабинет министров, являются инициативами президента и социалистов. Об этом премьеру на заседании парламента заявил депутат ПСРМ Владимир Односталко.

В частности, речь идет о перерасчете пенсий и повышении коэффициента перерасчета и других инициативах. Кроме того, некоторые меры, отметил Односталко, являются ежегодными и не представляют собой заслуги лично правительства Санду. Односталко также отметил, что не понял, в чем заключается новшество так называемого “бюджета солидарности”, предлагаемого кабинетом министров.

В ответной реплике премьер признала, что часть инициатив действительно была заимствована у президента и у ПСРМ. В то же время рассказать о новшествах “бюджета солидарности” она не смогла.