Односталко поставил на место демократов на заседании парламента: Ваш проект – фейк! (ВИДЕО)

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Депутат ПСРМ Владимир Односталко “осадил” демократов, попытавшихся внести в повестку сегодняшнего заседания парламента их инициативу о выплате всем детям страны ежемесячного пособия в размере 200 леев до достижения ими совершеннолетия. Социалист отметил, что этот проект – не более, чем предвыборный обман ДПМ, так как демократы не потрудились выдать в отношении инициативы заключение некогда собственного же правительства и предусмотреть в этой цели деньги в госбюджете.

– На ваш законопроект, который был зарегистрирован при вас 29 января этого года, не было заключения вашего правительства. Не было законопроекта о внесении изменений в госбюджет для того, чтобы предусмотреть эти деньги. Ничего этого не было. На это нет денег. Это фейк. Миллиарда 600 миллионов леев в этих целях нет. Что мешало вам выдать заключение на этот проект? У вас было для этого практически полгода! Это все спекуляции, – сказал он.

Напомним, что демократы выступили с данной инициативой в разгар избирательной кампании по парламентским выборам 24 февраля 2019 года. Однако многочисленные эксперты не раз отмечали, что финансового покрытия для этого проекта нет.