Односталко: Дети не должны становиться заложниками ситуации с вакцинами (ВИДЕО)

Фракция ПСРМ потребовала проведения слушаний в парламенте с участием министров здравоохранения и образования по факту недопуска в учебные заведения страны невакцинированных детей.

Как отметил депутат ПСРМ Владимир Односталко, на сегодняшний день правительство не предоставило механизмов, каким образом недопущенные в учебные заведения дети будут получать образование, которое гарантирует Конституция.

– Несмотря на то, что были слушания на базе комиссии, на сегодняшний день нет решения, что делать с этими детьми. Мы предлагаем в парламенте заслушать двух профильных министров и по-деловому, без эмоций, обсудить эту проблему и прийти к решению о том, что делать дальше. Мы считаем, что вакцинация – это личное и добровольное дело каждого человека, но дети не должны быть заложниками этой ситуации. Наша с вами задача – сделать всё возможное, чтобы эти дети попали в школы, соблюдая при этом право на образование и на здоровье, – подытожил он.

Несмотря на приведенные доводы, парламентское большинство отказало в проведении слушаний по этому вопросу.

Напомним, что несколько дней назад Партия социалистов потребовала отмены нормы закона, запрещающей невакцинированным детям посещать учебные заведения. Социалисты считают это положение абсолютно неправильным и дискриминационным.