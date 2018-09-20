Односталко о распространении кори в Молдове: Дальше разговоров в решении этой проблемы правительство не продвинулось

На днях в парламенте прошли слушания на базе комиссии по здравоохранению и социальной защите по проблеме распространения в Молдове кори.

По мнению депутата от Партии социалистов Владимира Односталко, дальше разговоров поиск решений этой острой проблемы не зашел.

– Если коротко – представители министерств сослались на несовершенство законодательства, которое не обязывает родителей делать прививки (виноваты родители…..). Говорили о правах и обязанностях, о «срочных» мерах, которые приняли министерства, службы и прочие. Меня интересовало несколько вопросов, но самый главный – это доступ детей к образованию! На мой вопрос к министерству образования о том, что государство взяло на себя обязательство гарантировать доступ к образованию (прописано в Конституции, а также в других законодательных актах), представители министерства промолчали, – заметил депутат.

В свою очередь, государственный секретарь министерства юстиции Николае Ешану заявил, что ни одно государство в мире не может обеспечить тотальный доступ к образованию.

– Но наше государство взяло на себя обязательство перед гражданами, и не выполняет его. Эта ситуация еще раз доказывает, что наше правительство пишет законы для отчетности, но не для того, чтобы они работали на благо граждан. Есть много что сказать по вопросу кори, особенно вакцинации, но об этом немного позже обязательно напишу. Уверяю вас, нас еще ждет большой скандал с вакцинами, – предупредил народный избранник.