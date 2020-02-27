Односталко: Некоторые депутаты любят говорить в микрофон для того, чтобы оттуда исходили звуки (ВИДЕО)

0

“Складывается такое впечатление, что некоторые депутаты против того, чтобы людям выделили больше денег и чтобы люди жили лучше”. Об этом на заседании Парламента РМ заявил депутат ПСРМ Владимир Односталко после того, как представление проекта об индексации пенсий два раза в год для всех получателей вызвало критику со стороны оппозиции.

Односталко подчеркнул, что, несмотря на то, что министр труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну совершенно понятно изложила суть инициативы, “акумовцы” засыпали ее вопросами. Причина, на взгляд социалиста, очевидна.

– Некоторые коллеги любят говорить в микрофон для того, чтобы оттуда исходили звуки, – сказал он.