Односталко: Некоторые депутаты любят говорить в микрофон для того, чтобы оттуда исходили звуки (ВИДЕО)

Односталко: Некоторые депутаты любят говорить в микрофон для того, чтобы оттуда исходили звуки (ВИДЕО)

“Складывается такое впечатление, что некоторые депутаты против того, чтобы людям выделили больше денег и чтобы люди жили лучше”. Об этом на заседании Парламента РМ заявил депутат ПСРМ Владимир Односталко после того, как представление проекта об индексации пенсий два раза в год для всех получателей вызвало критику со стороны оппозиции. 

Односталко подчеркнул, что, несмотря на то, что министр труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну совершенно понятно изложила суть инициативы, “акумовцы” засыпали ее вопросами. Причина, на взгляд социалиста, очевидна.

– Некоторые коллеги любят говорить в микрофон для того, чтобы оттуда исходили звуки, – сказал он. 

 

 

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