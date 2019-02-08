Односталко: Люди в Молдове живут хорошо только на провластных телеканалах (ВИДЕО)

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Кандидат в депутаты Партии социалистов, выступая на флешмобе у здания правительства, напомнил о главных антидостижениях молдавского кабинета министров.

– Это правительство означает 120 человек, которые ежедневно уезжают и никогда больше не возвращаются. Это правительство означает 2,5 тысячи пенсионеров, которые умирают ежемесячно. Это правительство означает отсутствие организации работы скорой помощи. Умер 2-месячный ребёнок, мужчина на Ботанике умирает во дворе, потому что “скорая” не приезжает. Люди умирают у дверей кабинетов. Сегодняшнее правительство – это в 2 раза меньше молдавских студентов. Это высокая смертность. Мы лидеры по смертности в Европе. Это история “успеха” всей этой шайки, – сказал он.

Односталко отметил, что деньги, которые правительство направило на якобы ремонт дорог, которые в итоге превратились в грязь, можно было использовать для решения вышеуказанных проблем, однако это не было сделано.

– Люди в нашей стране живут хорошо только на телеканалах правительства. Везде, в народе, наши люди живут плохо. У нас есть один шанс изменить ситуацию к лучшему – это избавиться от этой кучки воров, проходимцев, миллиардеров, олигархов, всяких шутов с Орхейлэндами и прочих мелких воров и мошенников, – подытожил он.