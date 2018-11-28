Односталко: Главная задача ПСРМ – забота обо всех категориях населения (ВИДЕО)

В центре всего должен стоять человек, а государство – идти к человеку.

Об этом в рамках пресс-конференции заявил депутат Партии социалистов Владимир Односталко. Он напомнил, что социалисты впервые в истории республики предложили учредить семейный капитал для финансовой поддержки молодых и многодетных семей, однако эта инициатива до сих пор лежит в парламенте, а на семьи у правительства “нет денег”.

– Были предложены налоговые льготы для многодетных семей. Это уменьшение дорожного сбора, налога на недвижимость. Мы предложили дополнительный финансовый инструмент поддержки – 10% от средней зарплаты на каждого ребёнка до 18 лет. Эта инициатива тоже была отвергнута – перечислил Односталко.

Фракция ПСРМ разработала и внесла в парламент целый ряд инициатив, направленных на защиту детей – например, от влияния негативной информации, в частности, от пропаганды легализации гомосексуализма. Некоторые законодательные инициативы были направлены на патриотическое воспитание молодежи. Поднимали депутаты ПСРМ в парламенте и важную проблему – подростковых суицидов.

– Самый важный блок касается малоимущих: пенсионеров и инвалидов. В первую очередь, это индексация в апреле, повышение не менее, чем на 20%. Тех, кто вышел на пенсию до 1999 года, а это 130 тысяч человек, нынешнее правительство просто списало. По этому поводу мы также выносили законодательные инициативы. Что касается работающих пенсионеров, мы предлагаем делать перерасчет 1 раз в 2 года для тех, кто уже вышел на пенсию, но у него есть дополнительный застрахованный стаж после выхода на пенсию. Нынешнее правительство уже несколько раз обмануло наших пенсионеров: теперь перерасчёт проходит всего 1 раз в жизни. Отмена досрочного выхода на пенсию: десятки тысяч людей не могут работать, но они должны продолжать работать, иначе у них нет трудового стажа. Персональная пенсия – речь идёт о людях, проработавших более 45 лет. Они должны быть особо отмечены. Мы предлагаем им финансовую надбавку в размере 10% от средней пенсии по стране, – перечислил Односталко.

Другие инициативы социалистов касаются санаторно-курортного лечения, а именно упорядочивания механизма выдачи путевок, а также выделения надбавки к пенсиям так называемых детей войны, которых в Молдове насчитывается около 200 тысяч человек. ПСРМ намерена добиваться реализации всех отвергнутых социальных и других инициатив в следующем парламенте страны.