Односталко: Доступ к информации о медикаментах на русском языке будет обеспечен

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Доступ к инструкциям на русском языке по использованию медикаментов будет обеспечен, и это не повлечет за собой удорожания лекарств. Об этом шла речь сегодня в парламенте на встрече авторов проекта закона об обязательном введении инструкций на медикаменты и медицинские изделия на русском языке как на языке межэтнического общения с представителями Ассоциации бизнеса AmCham.

Об итогах встречи написал на своей странице в социальной сети депутат от фракции ПСРМ Владимир Односталко.

– В последние несколько недель в общественном пространстве появилось много спекуляций на эту тему. Доступ к информации пациентов начали политизировать. Некоторые пошли дальше и начали пугать общество тем, что исчезнут медикаменты с рынка Молдовы и, более того, произойдет удорожание лекарств. Конечно, подобные спекуляции и так называемые «экспертные мнения» вызывают сожаление. В результате конструктивной деловой дискуссии с представителями производителей Медикаментов были достигнуты следующие договорённости: Во-первых, задача проекта закона заключалась в обеспечении доступа всех пациентов/клиентов к информации о потребляемом медикаменте. Эта концепция сохранена в процессе обсуждений. Доступ на русском языке будет. Во-вторых, и это важно для производителей, проект закона не будет принят в том варианте, который есть сегодня. Это решение снимает все спекуляции в отношении увеличения цены и исчезновения лекарств. В-третьих, упаковка (коробочка) останется в том же виде, что и сейчас. Решение по инструкции на русском языке следующее: инструкция будет расположена в электронном виде на сайте Агентства по медикаментам. По просьбе пациента/клиента фармацевт в аптеке будет распечатывать инструкцию на русском языке. Это принципиальное решение сегодняшней встречи, – сообщил Владимир Односталко.