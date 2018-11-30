Односталко: Для правительства приоритет – здоровье граждан или бизнес на здоровье? (ФОТО)

Депутат Партии социалистов Владимир Односталко провёл личное расследование, в результате которого уличил Агентство по медикаментам в невнимательности, а может и в мошенничестве.

Он обнаружил, что медицинский препарат Insulinum glarginum (инсулин), который на самом деле производится в Индии и разрешён к использованию детям от 6 лет, продаётся в молдавских аптеках, как произведённый на Украине и разрешённый детям от 2 лет. Более того, депутат ПСРМ выяснил, что на Украине данный препарат используется на уровне 3 – 3,5%, при чём преимущественно для пациентов из пенитенциарных учреждений.

– С недавнего времени начал наблюдение за медикаментами/лекарствами в РМ. Так вот, приказом Агентства по лекарствам и медицинским изделиям № A07.PS-01.Rg04-305 от 29.10.2018 года в Молдове был зарегистрирован медицинский препарат Strim (Insulinum glarginum) 3 ml и 10 ml, проще говоря инсулин (смотри скриншот). В Молдове он зарегистрирован, как медикамент производства Украины фармацевтической компании Фармак – Farmak SAP, Ucraina. Но, предполагаю, что это Индия. Чуть позже объясню, почему так думаю. Все бы ничего, но для меня странно стало, что в этот же день Национальный центр публичных закупок издает приказ письмо с изменениями к требованиям тендера, в котором было изменено требование к фармацевтической форме для позиции «Insulinum glarginum». Изначально требовался «Insulin glarginum» в предварительно заполненной шприц-ручке, после чего допускалось и в форме картриджа. Как следствие была изменена и дата проведения тендера – 20.11.2018 года, затем изменили дату еще раз на 30.11.2018г. Отсюда и начались у меня вопросы к этой теме, очень надеюсь, что не к «схеме». Далее, бюджет тендера увеличивается с 21 644 млн. лей до 109 423 млн.лей (?). Преобладающая доля бюджета отводиться препарату Insulinum glarginum, где одна из фармацевтических компаний Молдовы собирается участвовать с препаратом Strim Украины фармацевтической компании Фармак – Farmak SAP, Ucraina. При этом, до внесения этих изменений данная фармацевтическая кампания не участвовала в этом тендере, что наводит на мысли том, что изменения от 29.10.2018 года были сделаны не случайно, – написал Односталко в соцсети.

В ходе изучения вопроса депутат ПСРМ обнаружил, что в агентстве по медикаментам препарат под названием STRIM Insulinum glarginum допущен к применению детям с 2-х лет и произведён на Украине компанией Фармак. А на сайте компании Фармак в инструкции указано действительно разрешен к использованию детям от 2-х лет, но произведён в Индии.

– Изучая этого производителя, у меня возник вопрос – почему фармацевтический препарат кампании Фармак используется в стране производителе (на Украине) на уровне 3-3,5%? Украинцы не верят своему производителю? Причем преимущественно для пациентов из пенитенциарных (тюрем) учреждений и социально уязвимых слоёв населения, – отметил депутат.