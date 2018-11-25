Односталко – депутатам альянса: Попробуйте прожить на 1700 леев (ВИДЕО)

Депутат от Партии социалистов Владимир Односталко в ходе заседания парламента поднял ряд важных проблем, которые требуют срочного разрешения. Одна из них – это прожиточный минимум. Депутат призвал парламентариев не идеализировать понятие “прожиточный минимум” и предложил им прожить на 1 700 леев.

Кроме этого, Владимир Односталко возмутился тому, что бюджет поступает либо за несколько недель до нового года, либо за две недели до окончания сессии, но по этому случаю не проводится никаких слушаний. Депутат также поднял вопрос обязательного медицинского страхования.

– Сегодня нам говорят, что мы не поднимаем цену на полис. Мы говорим, что программы медицинские растут, но перечисления в медфонд из госбюджета уменьшаются. И второй вопрос: вы платите за пенсионера 1 500 леев, тот, кто покупает полис – 4 056, а если посчитать по средней заработной плате – 6 400, то там человек платит почти 7 000. Получается, что государство ворует у других и покрывает свои же ошибки. По поводу стоимости медуслуг: медицинские услуги были подняты в 2017 году. Все мы были недовольны этим. Была создана комиссия, которая заседает уже 1,5 года, нам каждый раз говорят, что там идёт процесс, а в это время люди все платят и платят. Люди платят, когда идут в роддом, потом в детсаду платят, потом в школе, потом в институте и продолжают платить. И это огромная проблема, хуже всего, что она уже вошла в норму, – сказал Односталко.

Он также отметил, что при правительстве Зинаиды Гречаный уровень индексации пенсии был – 17,2%, 20,1% и 15,6%, а в 2010 году – 4,3%.

– У нас проблемы в скорой помощи – увеличение только на 53 млн леев, а вы сами знаете, что у нас много машин скорой помощи, несмотря на то, что докупили, находятся в неудовлетворительном состоянии. Люди умирают, не дождавшись помощи. Фонд первичной медицины – он у нас вырос всего на 113 млн, а ведь семейный врач – это основа всего. Что касается семейных врачей, по предварительным подсчётам: из заявления госпожи министра здравоохранения, которая сказала, что семейные врачи получат на руки по 30 тысяч леев. Возьмём цифру в 1 000 семейных врачей – для этих целей нужно 452 млн леев, но этих денег не предусмотрено. Дай Бог, чтоб оно так было, но мы видим, что это мыльный пузырь, – добавил Односталко.

Депутат отметил, что парламент проголосовал за увеличение пенсии на 10%, однако не у всех пенсионеров будет пенсия как прожиточный минимум либо выше. Также он возмутился тому факту, что инвалидам нужно доказывать стаж.

– Вопрос путёвок в санатории. Приходят люди и говорят, что они стоят в очереди уже 5 лет и ещё не видно ни конца и края. По закону 3 года и, к сожалению, бывает, что 4, 5, 6, 7, 8 лет. Почему так происходит? Этот вопрос тоже нужно изучать. Но очень часто ответы, которые я получаю от министерства, что существует очередь и не хватает средств. Я понимаю, что путёвки финансируются от разных источников, но с этим все-таки нужно что-то делать, – подытожил депутат.