Односталко: Бюджет социального страхования на 2020 год – это бюджет развития (ВИДЕО)

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Бюджет социального страхования на 2020 год является бюджетом развития и предусматривает большую защиту граждан, чем это было до сих пор. Об этом с трибуны парламента при обсуждении документа заявил депутат ПСРМ Владимир Односталко.

Социалист подчеркнул, что в отличие от прошлых лет, впервые речь идет не о бюджете “замороженных расходов”, а о бюджете новых социальных инструментов, новых идей и подходов.

– Перерасчет пенсий дважды в год – такого раньше никогда не было, признаемся честно. Деньги сейчас нашлись, что мы обещаем – то и делаем. Мы сократили срок по перерасчету пенсий. В этом году будет два этапа, и будет сделано это до 2023 года. Вопрос инвалидов: для них в 2 раза поднято пособие, а для инвалидов первой группы – в 2,5. Также в бюджете, помимо традиционных выплат, есть и нестандартные подходы. У нас есть социальный инструмент – 700 леев на праздники, – перечислил он.

Стоит отметить, что вчера проект бюджета социального страхования на 2020 год был принят в первом чтении.