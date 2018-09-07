Односталко: Авторизация на снос “Дома профсоюзов” в Кишиневе была выдана незаконно

Об этом депутат от Партии социалистов заявил на своей странице в соцсети.

Как рассказал Односталко, в качестве депутата он подавал запрос в Генпрокуратуру относительно сноса данного здания, расположенного по адресу улица Киев, 7. Прокуратура перенаправила запрос в НАЦ, и после долгих месяцев депутату пришел ответ-отписка.

– Беспредел чиновников уничтожает культурное наследие Республики!

Все мы видели, как в интересах денежных корпораций сносятся Дома Культуры. Суть в том, что данная мозаика на здании Дома культуры №7 по ул. Киев внесена в списки достояний Республики и должна охраняться государством. Должна… но НЕ охраняется.

Те, кто подписали авторизацию на снос БЕЗ положительного решения в отношении проекта по сносу Комиссии по защите памятников и авиза Министерства образования, культуры и исследований – нарушили закон! А чиновники Министерства, в чьи обязанности входит следить за сохранностью народного культурного достояния своим бездействием также способствуют уничтожению национального достояния!

И правоохранительные органы своей бездеятельностью и покрыванием чиновников также способствуют дальнейшему уничтожению памятников!

Мы обратились в Генеральную прокуратуру на незаконные действия по сносу и действия чиновников подписавших авторизацию на снос, и чиновников, глядящих на всё это сквозь пальцы.

Ответ CNA – даёт зелёный свет дальнейшему разрушению культурного наследия и абсурдно само по себе:

– никакой частичный снос памятника НЕВОЗМОЖЕН! Существует даже охранная зона памятника, а также Ст.59. – Любая деятельность, угрожающая сохранности памятников, должна быть согласована с государственными органами по охране памятников или с органами местного самоуправления. Запрещается проведение и финансирование любых работ, на которые не получено разрешение компетентных органов.

– авторизация выдана на снос всего комплекса. Свободное толкование правоохранительными органами НЕДОПУСТИМО!

– авиз Комиссии по памятникам вынесло почти через год после выдачи авторизации и после начала сноса здания, уже после публикаций в СМИ и наших обращений! Т.е. авторизация на снос – незаконна! – подчеркнул Односталко.