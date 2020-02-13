Односталко – “акумовцам”: Хватит заниматься геббельсовщиной! Вы даже не планировали дважды индексировать пенсии! (ВИДЕО)

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В проекте Закона о бюджете социального страхования бывшего правительства Майи Санду и в помине не было такого понятия как “двойная индексация”. Кабинет министров собирался отказать пенсионерам страны в этом, в очередной раз сославшись на то, что “денег нет”. Об этом с трибуны парламента заявил депутат ПСРМ Владимир Односталко.

А 1 апреля индексировать пенсии правительство Санду планировало на 4,9%, а не больше, как сейчас “акумовцы” пытаются ввести в заблуждение граждан.

– Ни 6%, ни 9%, ни 8%, а 4,9%. Читайте законы! – сказал он.

Социалист пояснил, что первая, стандартная индексация пенсий в апреле, составит 4,9%. А октябрьская индексация будет складываться “из разницы в ценах между апрелем и октябрем”. Таким образом, депутаты “АКУМ” в очередной раз были пойманы социалистами на лжи.

– Вчера правительство проголосовало именно за это. Вторая индексация не будет делиться с первой, не надо врать, не получится всех обмануть! Когда люди получат деньги по индексации, они увидят, что, сколько бы вы ни говорили, всё это ложь, люди на себе это ощутят. И подчеркну: в правительстве Санду о двойной индексации не говорили, потому что вы не могли найти на это деньги. Нынешнее правительство нашло деньги, и вы завидуете, вам больше нечего сказать, кроме как врать. Хватит заниматься геббельсовщиной! – подытожил он.