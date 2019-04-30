Одноразовая посуда и бутылки в парках: некоторые граждане забыли убрать за собой после праздников (ФОТО)

Одноразовая посуда и бутылки в парках: некоторые граждане забыли убрать за собой после праздников (ФОТО)

Столичные жители оставили после себя кучи мусора, отпраздновав Пасху в парках. В соцсетях появились фотографии разбросанного мусора.

Так, в парке на Рышкановке, повсюду была разбросана одноразовая посуда, пластиковые пакеты и остатки еды, пишет publika.md.

Возмущённые очевидцы высказались в соцсетях, призывая власти штрафовать нарушителей или принуждать к общественным работам.

– Надеюсь, они не забыли хрюкнуть, когда бросали мусор посреди парка, – прокомментировал участник группы ГБМ в сети Facebook.

По словам граждан, такая ситуация повторяется из года в год.

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