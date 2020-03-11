Одно из двух подозрений на коронавирус подтвердилось

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Об этом заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. Речь идет о молодом человеке, он приехал из Италии.

Таким образом, число подтвержденных случаев на данный момент составляет 4. Все они были импортированы, все заболевшие приехали в Молдову из Италии. Результаты еще одного повторного теста станут известны завтра.

С подозрением на коронавирус остаются 6 человек в больнице Тома Чорбэ и 7 в Детской инфекционной больнице. Результаты их тестов также станут известны завтра.

В то же время 28 подозрений, которые были в начале сегодняшнего дня, не подтвердились.