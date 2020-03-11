Одно из двух подозрений на коронавирус подтвердилось

Одно из двух подозрений на коронавирус подтвердилось

Об этом заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. Речь идет о молодом человеке, он приехал из Италии. 

Таким образом, число подтвержденных случаев на данный момент составляет 4. Все они были импортированы, все заболевшие приехали в Молдову из Италии. Результаты еще одного повторного теста станут известны завтра.

С подозрением на коронавирус остаются 6 человек в больнице Тома Чорбэ и 7 в Детской инфекционной больнице. Результаты их тестов также станут известны завтра.

В то же время 28 подозрений, которые были в начале сегодняшнего дня, не подтвердились.

 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md