“Одним политикам уготована роль борца, другим – роль сливного бачка”, – Цырдя

У ЮАР был Нельсон Мандела. Боролся с апартеидом, попал за это в тюрьму. Отсидел 18 лет. Стал первым чернокожим президентом ЮАР с 1994 по 1999 гг.

У венесуэльцев был Уго Чавес. Два года отсидел (1992 -1994) за попытку организации госпереворота. Позже стал президентом Венесуэлы (с 1999 по 2013 гг.).

У молдаван был Ренато Усатый. На словах объявил войну олигархам. Грозился, что готов сесть в тюрьму за свои идеалы.

А потом сбежал в Москву. А потом сбежал из Москвы в Германию. Потом сбежал из Германии, предположительно, в Румынию, к сестре.

Эти политики сидели за свои идеалы, а Усатый сбежал, чтобы сохранить свои капиталы.

Они выходили с программами изменения страны, а Усатый выходит с криминальными романами. Кто кого убил, кто кого ограбил, кто кого кинул и развел на бабло – вот и вся электоральная программа. И везде – он свидетель либо участник!

Кинул Филата, потом Додона, потом Нэстасе, потом Москву. Один лишь плюс – никогда по-настоящему не кидал Плахотнюка.

Что тут скажешь?

Одним политикам уготована роль борца, другим – роль сливного бачка.

Одни политики борются с олигархами, другие – служат им.

Одни политики борются с властью, другие – с оппозицией.

У каждого свой путь. Но правда рано или поздно выходит наружу.

Потому и сила в правде, не так ли?