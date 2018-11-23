Одним меньше: Гимпу отказывается от председательства в ЛП и не хочет баллотироваться в парламент

Одним меньше: Гимпу отказывается от председательства в ЛП и не хочет баллотироваться в парламент

Председатель Либеральной партии Михай Гимпу не станет баллотироваться на должность руководителя формирования на предстоящем съезде формирования, который состоится 1 декабря. Об этом он заявил в рамках передачи на частном телеканале. 

По словам либерала, внутри партии еще не обсуждались кандидатуры его преемника, и он не знает, выдвинет ли свою кандидатуру его племянник, бывший примар Кишинева Дорин Киртоакэ.

– Пусть решают Дорин и съезд. Я баллотироваться не буду, – сказал он. 

В то же время Гимпу говорит, что не хочет баллотироваться и в парламент страны ни по партийным спискам, ни по одномандатным округам, однако и этот вопрос решит съезд партии. Сомневается он и в том, что участвовать в выборах будет позволено Дорину Киртоакэ.
– Тоже не знаю, видите, у него есть уголовное дело, здесь много нюансов. Подозреваю, что ему не позволят баллотироваться, – отметил пока еще лидер ЛП. 

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