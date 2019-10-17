Одна красилась за рулём, вторая ехала по тротуару: на видео попали безответственные водители

Одна красилась за рулём, вторая ехала по тротуару: на видео попали безответственные водители

Очевидцы сняли на улицах столицы женщин-водителей, нагло нарушивших правила дорожного движения. Видео с “выходками” автовладелиц были размещены в социальных сетях.

Так, одна из женщин попала на камеру этим утром во время проезда по тротуару в секторе Чеканы. Видимо, нарушительница пыталась объехать пробку. На изображениях заметно, как по тротуару идёт пешеход, которому приходится пропустить мчащееся авто, пишет tv8.md.

А ещё одна автоледи за рулём наносила макияж во время оживлённого движения. Свидетели вопиющего случая также выложили видео в сеть.

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