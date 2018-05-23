Одна из судей, ведущих дело Кирилла Лучинского, была сменена

Место судьи Марии Негру заняла Сильвия Врабие.

Адвокаты экс-депутата с решением не согласились и заявили, что оно ничем не мотивировано. Правозащитники оспорили замену судьи, пишет deschide.md.

– Первоначально дело было направлено на рассмотрение постоянному составу судей во главе с председателем Ионом Плешка. 17-го числа состоялись первые слушания, и они объявили, что Мария Негру была исключена и заменена Сильвией Врабие, но нет никаких оснований для этого изменения. В законе четко указано, что дело должно вестись одними и теми же судьями от начала и до конца. Иногда их можно заменить, но это должно быть мотивировано, а стороны уведомлены. В связи с этим мы поставили под сомнение законность назначения госпожи Врабие, – сказал адвокат Георге Ульяновский.

Тем не менее, требование адвокатов Кирилла Лучинского не было удовлетворено.

Ранее Кирилл Лучинский был признан виновным в отмывании денег и фальсификации декларации о доходах. Ему предстоит отбывать наказание в пенитенциаре полузакрытого типа.

Также ему запрещено занимать публичные должности в течение 4 лет. Помимо этого, Лучинскому придется выплатить штраф в размере 550 условных единиц, что составляет 27 500 леев. В ходе заседания было принято решение об освобождении Лучинского из-под домашнего ареста под судебный контроль, до объявления окончательного приговора.