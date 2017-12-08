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Одинокий пенсионер скончался при пожаре в своем доме

Одинокий пенсионер скончался при пожаре в своем доме

Трагедия произошла в одном из сёл Дубоссарского района.

Тревогу забили соседи несчастного, заметив утром, что из окон его дома валит чёрный дым. Они приняли решение потушить возгорание, не прибегая к помощи пожарных.

Вбежав в дом, они обнаружили, что источником дыма является тлеющая постель в одной из комнат. Потушить ее удалось, однако помочь 70-летнему хозяину жилья соседи уже ничем не смогли.

— По предварительным выводам, пожилой мужчина погиб в результате отравления продуктами горения. Основной причиной трагедии специалисты считают неосторожность при курении – сельчанин уснул, не потушив сигарету, — сообщили в МВД Приднестровья.

Проводится проверка.

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