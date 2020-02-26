Пенсионер погиб при пожаре в собственном доме (ФОТО)

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В селе Кицканы Слободзейского района сгорел дом. Вечером 25 февраля густой дым увидел подросток из соседнего жилья.

Выяснилось, что при пожаре погиб 63-летний мужчина, он жил в доме один. В строении было печное отопление. Общая площадь возгорания составила около 40 кв. м, пишет mvdpmr.org.

По словам соседей, хозяин злоупотреблял спиртными напитками и часто засыпал с сигаретой. Чуть больше года назад соседи уже тушили пожар, который возник по этой причине. В этот раз возгорание привело к трагедии.

Обстоятельства инцидента выясняются. Точную причину пожара предстоит установить специалистам.