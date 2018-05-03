Одинцов: За полгода от машин на тротуарах на бульваре Штефана чел Маре можно было избавиться

За 6 месяцев с тех пор, как Сильвия Раду была назначена врио примара Кишинева, в столице так и не была решена проблема парковки машин на тротуарах и велодорожках.

На это обратил внимание мунсоветник от Партии социалистов Александр Одинцов. При этом он отметил, что навести порядок на бульваре Штефана чел Маре можно было достаточно легко даже при ограниченных компетенциях.

– Например, можно было разместить на тротуарах клумбы и высадить частично туда “цветочный ковёр” за 2 миллиона леев. И генпримар может поручить Spații verzi разместить вдоль бордюра бетонные клумбы, – заявил он.

В качестве примера Одинцов привел здание примэрии: на тротуаре возле него по улице Влайку Пыркэлаб никто не паркуется не из-за сознательности, а по причине наличия бетонных клумб.