Одинцов: Вернём Кишинёву статус самого зелёного города Европы!

Вице-председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Александр Одинцов встретился с директором Ботанического сада Ионом Рошка.
Стороны обсудили экспертизу зелёных насаждений в зоне автодорожной развязки “Каля Ешилор-шоссе Балкань”.
– Удивлён информации об отсутствии желания сотрудничества прошлых администраций Кишинёва. Город Кишинёв и муниципальное предприятие “Спаций Верзь” просто обречены на сотрудничество ради возврата статуса самого зелёного города Европы, – написал Одинцов на своей странице в соцсети.
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