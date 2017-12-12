Одинцов: В деле по парковкам в Кишиневе юрист примэрии встал на сторону EME Parkleitsystem

В Апелляционной палате состоялось очередное заседание по иску муниципальных советников от фракции Партии социалистов, требующих аннулирования контракта между примэрией и фирмой EME Parkleitsystem GmbH.

Присутствовавший на заседании мунсоветник Александр Одинцов выразил возмущение позицией юриста примэрии на данном заседании, который поддержал апелляционную жалобу адвоката фирмы EME Parkleitsystem GmbH об отклонении решения первой инстанции “об аннулировании контракта”. По словам социалиста, юрист примэрии фактически согласился с контрактом, заявив на заседании, что это не контракт, а лишь его проект.

– Главный вопрос состоит в том, согласована ли эта позиция с экс-директором Union Fenosa Сильвией Раду? Моя позиция по вопросу контракта с офшорной компанией EME Parkleitsystem GmbH:

– юридическая – в пункте 12 решения мунсовета 6/5 от 2 октября 2014 чётко указано условие, что контракт должен быть подписан после утверждения муниципальным советом. Сам контракт был уже подписан 3 декабря 2015 года, а представлен в повестку заседаний Совета на 10 декабря 2015, и был изъят из повестки по личному требованию Дорина Киртоакэ. То есть мы, в качестве советников, не могли вносить предложения, замечания и изменять контракт;

– кроме того – правоохранительными органами доказано, что подписанием контракта совершено преступление и акт коррупции. Это одна из коррупционных схем либеральных дельцов, которые требовали за контракт 2 миллиона евро сразу, или 26% (13% – Киртоакэ и 13% – Гамрецкому) от прибыли;

– с точки зрения градостроительства, такой контракт и схема его реализации противоречит комплексной дорожно-транспортной схеме: нельзя на межрайонных дорогах размещать парковки. Сами парковки необходимы, но нельзя их размещать за счёт общественного пространства и зелёных насаждений, – подчеркнул советник.

Следующее заседание судебной инстанции по делу EME Parkleitsystem состоится 20 февраля 2018 года.