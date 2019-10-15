Одинцов получил официальный ответ: Светофор на бульваре Дечебал действительно установлен незаконно (DOC)

Одинцов получил официальный ответ: Светофор на бульваре Дечебал действительно установлен незаконно (DOC)

Вице-председатель фракции Партии социалистов в МСК Александр Одинцов получил официальный ответ от и. о. главного архитектора столицы Алексея Цуркана относительно установки светофоров у торгового комплекса “Элат” на Ботанике. Как выяснилось, светофор на бульваре Дечебал был установлен незаконно.

Ранее большое количество граждан обращалось с жалобами касаемо уже установленного светофора и изменения дорожной разметки у вышеупомянутого торгового центра. По мнению многих, после данных нововведений транспортная ситуация в секторе ухудшилась, а движение общественного транспорта замедлилось.

В данной связи Одинцов задался несколькими вопросами:

  • Почему полиция настаивает на включении этого светофора?
  • Как отреагирует на это Агентство по техническому надзору?
  • И почему молчат другие кандидаты, декларирующие внедрение выделенной линии для общественного транспорта?

 

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