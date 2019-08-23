Одинцов: средства на капитальный ремонт улицы Зелинского выделят из бюджета муниципия (ВИДЕО)

Одинцов: средства на капитальный ремонт улицы Зелинского выделят из бюджета муниципия (ВИДЕО)

На капитальный ремонт улицы Н. Зелинского в секторе Ботаника выделено 6,5 млн леев. Об этом на своей странице в соцсети сообщил вице-председатель фракции Партии социалистов в МСК Александр Одинцов.

Как и обещал ранее, мы, фракция ПСРМ, добились включения улицы Зелинского в список на финансирование из бюджета муниципия в размере 6.5 млн леев. Планируется капитальный ремонт дорожного полотна, замена бордюров, ремонт тротуара и модернизация освещения, – отметил социалист.

Александр Одинцов также призвал жителей района и гостей не парковать автомобили вдоль улицы, чтобы не затруднять ход работ.

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