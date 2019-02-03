Одинцов разоблачил “честных людей” из блока “Акум” (ВИДЕО)

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Во время предвыборных дебатов на телеканале Accent TV кандидат Партии социалистов в депутаты по одномандатному округу №25 в очередной раз уличил во лжи представителя блока “Акум” Инну Григориу, баллотирующуюся в парламент по тому же округу.

В частности, Одинцов отметил, что Григориу начала свою предвыборную кампанию со лжи и манипуляций. Социалист напомнил, что Григориу написала на своей странице в соцсети, что он собрал и сдал подписи в свою поддержку в ЦИК за один день, намекая на их фальсификацию. Одинцов опроверг эту ложь.

– Мы получили подписные листы 26 декабря, а сдали их – 29. Мы собирали их 4 дня всей командой, стучали в каждую дверь. Это легко можно проверить на сайте ЦИК, и вы могли это сделать. Вам не кажется, что не очень скромно самих себя называть честными людьми? – добавил он.