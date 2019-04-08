Одинцов: Пусть кишиневцы определят, кто должен достойно управлять этим городом (ВИДЕО)

Мунсоветник от Партии социалистов Александр Одинцов жёстко раскритиковал деятельность администрации города. В рамках брифинга муниципальных советников ПСРМ он заявил, что администрация и Муниципальный совет живут отдельной жизнью.

Сложилась такая ситуация: Муниципальный совет и администрация города живут отдельной жизнью. Многие решения, принятые там, в том числе по инициативе фракции социалистов, не исполняются администрацией города по политическим причинам. Мы считаем, что в таком состоянии Муниципальный совет, исполняющий обязанности администрации, не должен дальше исполнять свои обязанности.

Так не может дальше продолжаться. Необходимо либо созвать заседание, либо давайте распустим данный муниципальный совет. Пусть наши кишинёвцы определят, кто должен достойно управлять этим городом, – отметил социалист.