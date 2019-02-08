Одинцов: Предвыборный асфальт демократов растаял так же, как их предвыборные обещания (ВИДЕО)

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У плохого хозяина зима всегда нежданно начинается и всегда весной «тают» дороги. Об этом в рамках флешмоба у здания правительства заявил кандидат в депутаты по одномандатному округу №25 Александр Одинцов.

– Мы видим, что еще не пришла весна, а дороги, с наступлением теплой погоды, уже растаяли. Есть такое выражение: плохому танцору кое-что мешает. Когда у человека нет задачи развивать республику, когда нет хозяина – тогда всегда дороги будут плохие, – сказал он.

Одинцов также отметил, что 100 млн. долларов, потраченные якобы на ремонт дорог, “ушли” коту под хвост, а это 25 новых школ или 45 детских садов.

– Мозамбик, Зимбабве, Никарагуа – Молдова оказалась среди этих стран по уровню развития дорог. И эти люди говорят о евроинтеграции, об истории успеха Молдовы? Какие «Drumuri buni»? Видимо, правительство хвалилось тем, что в Молдове собирают проводку для немецких авто, эксплуатируют труд наших рабочих, решив создать на всей территории РМ полигон испытаний для автомобилей. Это позор! Никакого бюджета, никаких денег в республике не хватит, чтобы каждый раз асфальт таял. Предвыборный асфальт растаял так же, как их предвыборные обещания – до выборов. 24 февраля мы можем этому положить конец, – подытожил Одинцов.