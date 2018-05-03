Одинцов: Предложение Нэстасе по улице Месаджер – плагиат проекта либералов, причём не самого удачного

Мунсоветник от Партии социалистов Александр Одинцов раскритиковал предложение кандидата в примары Кишинева Андрея Нэстасе расширить и продлить улицу Месаджер для соединения улиц Каля Ешилор и Михай Витязул.

Он отметил, что в Кишинёве нужно заниматься не политикой, а градостроительством, делая город удобным, безопасным и комфортным для жителей. Для этого, по словам советника, необходимо вырабатывать грамотные и эффективные проекты, а не заимствовать сомнительные.

– Отсутствие собственных предложений по развитию города и одновременно необходимость что-то сказать кишинёвцам приводит к плагиату. Проект строительства улицы Месаджер от Витязул до Каля Ешилор уже одобрен муноветом на заседании 24 ноября 2016 года.

На том заседании либералы пытались “продавить” парочку своих коррумпированных проектов, в том числе и контракт с печально известной по уголовному делу Киртоакэ-Грозаву-Пинчевский- Гамрецкий венгерско-австрийской фирмой EME Parkleitsystem GmbH, и также данный проект продления улицы Месаджер. Проект должен был воплощать также либерал Софрони – бывший в то время главой Управления капитального строительства.

Не могу сказать, что нет необходимости в этом, однако уверен в несвоевременности проекта – есть более срочные вопросы, и существуют огромные сомнения в именно таком исполнении продления улицы Месаджер – есть и другие предложения, – отметил Одинцов.