Одинцов потребовал от управлений примэрии Кишинева сделать всё для сохранения клуба авиамоделирования (ВИДЕО)

Проблемы у столичного клуба авиамоделирования появились из-за несогласованности действий чиновников управлений муниципия.

Об этом заявил мунсоветник от Партии социалистов Александр Одинцов, организовавший проведение совещания по поводу угрозы закрытия, нависшей над этим очень нужным детским клубом.

Так, он рассказал, что управление по защите прав детей обладает данным помещением на своём балансе и выплачивает ежегодно приблизительно 20 тысяч леев коммунальных платежей. Также именно это управление получило предписание от Службы государственного надзора за общественным здоровьем мун. Кишинёва (санэпидстанция) за №12/2-148 от 23 января 2017 “о нарушениях и неудовлетворительном состоянии помещения”. Данным и другими предписаниями было поручено произвести ремонт и устранение причин антисанитарного состояния помещения.

– Клуб авиамоделирования, который входит в структуру Глав управления образования, своими силами с помощью родителей произвел небольшой ремонт ремонт. Однако это всё равно не устроило представителя Управления по защите прав детей – подача электричества была отключена. Главное управление образование за долгое время так и не удосужилось заключить юридические договора на аренду помещения и оплату услуг. Меня как советника такая ситуация, в которой страдают дети, не устраивает. Поэтому я, пользуясь полномочиями распоряжения муниципальной собственности и бюджета, поручил: – Управлению по защите прав детей и Глав управлению образования в месячный срок подготовить и заключить между собой договор по данному Клубу.

– Управлению по защите прав детей составить смету и сумму необходимую для ремонта данного помещения для рассмотрения в бюджете 2019;

– Управлению по защите прав детей обеспечить деятельность Клуба как минимум до конца 2018 года;

– Глав управлению образования найти другое, более комфортное помещение, в шаговой доступности для размещения Клуба. Одно из предложений – лицей им. “Б.П. Хашдеу”. В случае невозможности предложить проект решения на рассмотрения Совета о дальнейшем нахождении Клуба в данном помещении. После совещания получил поддержку моим действиям от вице-примара Н. Грозаву, который получит моё обращения для издания соответствующей диспозиции. Хочу сообщить представителям управлений, если они не найдут общий язык я предложу муниципальному совету передать данное помещение на баланс других управлений, которые смогут обеспечить обучение детей! – подчеркнул Одинцов.