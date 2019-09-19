Одинцов обратился к и.о. примара Кишинёва с требованием демонтировать комплекс светофоров на бульваре Дечебал (ФОТО)

Одинцов обратился к и.о. примара Кишинёва с требованием демонтировать комплекс светофоров на бульваре Дечебал (ФОТО)

Вице-председатель фракции Партии социалистов в МСК Александр Одинцов обратился к и.о. генпримара Кишинёва Адриану Талмач с требованием создать рабочую группу, которая на основании объективных принципов урбанизма рассмотрит целесообразность размещения на бульваре Дечебал сектора Ботаника комплекса светофоров.

По словам Одинцова, большое количество граждан обращаются к нему с жалобами и сообщениями, касаемо уже установленного светофора на бульваре Дечебал, у торгового центра «Элат». В связи с этим вице-председатель фракции Партии социалистов в МСК тщательно изучил данный вопрос.

– Очевидно, что установка светофора в этом месте (+ согласно проекту ещё один светофор на К. Брынкуш у поворота к «Плаза») – это кретинизм, с точки зрения организации дорожного движения, – считает он.

Одинцов привёл следующие аргументы:

  1. Установка осуществлена В ПРОТИВОРЕЧИИ со стратегией развития общественного транспорта, по которой общественному транспорту обеспечивается приоритет. Другой логики НЕ может быть, кроме обеспечения приоритета пешеходам.
  2. Бульвар Дечебал, согласно существующей Комплексной Схеме транспорта муниципия Кишинёва, является трассой общегородского значения, связывающей Ботанику с Центром и далее Рышкановкой. Устанавливать там дополнительные ограничения — значит ограничить трафик.
  3. Светофор установлен в ПРОТИВОРЕЧИИ с уже утверждённым PUZ – Зональным планом этой территории, заказчиком которого являлся экономический агент, устанавливающий светофор. Отмечу: я и некоторые гражданские активисты, участвующие в публичных слушаниях по PUZ Дечебал, тогда предупреждали о нецелесообразности размещения в этом регионе объектов с высокой транспортной притягательностью. Это 100% транспортный коллапс!
  4. При проектировании размещения светофора НЕ БЫЛО проведено никаких исследований по вопросу оптимизации трафика.
  5. Основание для проектирования – ТОЛЬКО уведомление от бывшего руководителя Главного управления транспорта.

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