Одинцов обратился к и.о. примара Кишинёва с требованием демонтировать комплекс светофоров на бульваре Дечебал (ФОТО)

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Вице-председатель фракции Партии социалистов в МСК Александр Одинцов обратился к и.о. генпримара Кишинёва Адриану Талмач с требованием создать рабочую группу, которая на основании объективных принципов урбанизма рассмотрит целесообразность размещения на бульваре Дечебал сектора Ботаника комплекса светофоров.

По словам Одинцова, большое количество граждан обращаются к нему с жалобами и сообщениями, касаемо уже установленного светофора на бульваре Дечебал, у торгового центра «Элат». В связи с этим вице-председатель фракции Партии социалистов в МСК тщательно изучил данный вопрос.

– Очевидно, что установка светофора в этом месте (+ согласно проекту ещё один светофор на К. Брынкуш у поворота к «Плаза») – это кретинизм, с точки зрения организации дорожного движения, – считает он.

Одинцов привёл следующие аргументы:

Установка осуществлена В ПРОТИВОРЕЧИИ со стратегией развития общественного транспорта, по которой общественному транспорту обеспечивается приоритет. Другой логики НЕ может быть, кроме обеспечения приоритета пешеходам. Бульвар Дечебал, согласно существующей Комплексной Схеме транспорта муниципия Кишинёва , является трассой общегородского значения, связывающей Ботанику с Центром и далее Рышкановкой . Устанавливать там дополнительные ограничения — значит ограничить трафик. Светофор установлен в ПРОТИВОРЕЧИИ с уже утверждённым PUZ – Зональным планом этой территории, заказчиком которого являлся экономический агент, устанавливающий светофор. Отмечу: я и некоторые гражданские активисты, участвующие в публичных слушаниях по PUZ Дечебал, тогда предупреждали о нецелесообразности размещения в этом регионе объектов с высокой транспортной притягательностью. Это 100% транспортный коллапс! При проектировании размещения светофора НЕ БЫЛО проведено никаких исследований по вопросу оптимизации трафика. Основание для проектирования – ТОЛЬКО уведомление от бывшего руководителя Главного управления транспорта.