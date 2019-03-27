Одинцов о сносе фонтана у “Искры”: Еще один показатель того, как плохой исполнитель может испоганить хороший проект (ВИДЕО)

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В среду в Кишиневе начался снос фонтана у кинотеатра “Искра” в столичном секторе Ботаника. На место событий выехал муниципальный советник Партии социалистов Александр Одинцов, которого удивило увиденное.

Социалист, в частности, напомнил, что около 2 лет назад активисты молодежного крыла Партии социалистов, “Молодой гвардии”, проводили уборки и митинги с требованием реконструкции сооружения. Впоследствии фракция ПСРМ в МСК потребовала включить в бюджет муниципия на 2018 год 2,5 миллиона леев на реставрацию фонтана, однако в прошлом году выделенные на эту цель деньги так и не были освоены. Согласно закону, теперь муниципальным советникам предстоит повторно принять решение о выделении средств на реконструкцию фонтана, а затраты, по подсчетам Управления ЖКХ, ответственного за проведение работ, составляют уже более 3 миллионов леев.

При этом, отмечает Одинцов, проект реконструкции не был представлен, и никто не знает, как будет выглядеть новый фонтан. Советник ПСРМ пообещал запросить эту информацию и опубликовать ее. В то же время социалист недоумевает, зачем понадобилось сносить фонтан.

– На мой взгляд, можно было обновить и реконструировать его, не проводя такие серьезные работы. Мы не знаем, насколько большим или маленьким будет новый фонтан, но мы видим, что снос уже начат, – сказал он.

Одинцова возмутил и тот факт, что работы проводятся без ограждения, а также без соответствующего уведомления об этом граждан. Он рассказал, что в начале дня были получены жалобы от кишиневцев на этот счет.

– Это показатель того, как даже хороший проект может быть испоганен плохим исполнителем. Я надеюсь, что работы будут проведены качественно. Посмотрим, какой проект будет нам представлен, каким он будет – красивым/некрасивым. К большому сожалению, проект реконструкции не проходил какой-либо конкурс, – добавил он.

Социалист считает, что спешка, с которой в этом случае решили действовать местные власти, связана с тем, что ранее они же отчитались о частичной реконструкции парка “Долина роз”. Однако примэрия как всегда “забыла” указать, что инициатором проекта выступила комиссия ЖКХ, возглавляемая социалистом Александром Комаровым.